США закликали Китай не втручатися у вибори на Тайвані [ Редагувати ]
Сполучені Штати дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на майбутні президентські та парламентські вибори на Тайвані.
Один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена зазначив, що Вашингтон не має наміру втручатися у виборчий процес на острові.
"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу у вибори на Тайвані. Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", - сказав чиновник.
Крім того, він закликав владу Китаю не загострювати та не дестабілізувати ситуацію на Тайвані.
"Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом", - заявив представник адміністрації Байдена.
За інформацією Reuters, Сполучені Штати планують відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів.
Парламентські та президентські вибори на Тайвані відбудуться 13 січня.
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