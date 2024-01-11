США закликали Китай не втручатися у вибори на Тайвані

Сполучені Штати дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на майбутні президентські та парламентські вибори на Тайвані.

Один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена зазначив, що Вашингтон не має наміру втручатися у виборчий процес на острові.

"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу у вибори на Тайвані. Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", - сказав чиновник.

Крім того, він закликав владу Китаю не загострювати та не дестабілізувати ситуацію на Тайвані.

"Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом", - заявив представник адміністрації Байдена.

За інформацією Reuters, Сполучені Штати планують відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів.

Парламентські та президентські вибори на Тайвані відбудуться 13 січня.