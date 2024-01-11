Понад 20 ББМ та 830 окупантів: Генштаб назвав втрати рф за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.01.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 367620 (+830) осіб ліквідовано;
танків - 6050 (+12) од.;
бойових броньованих машин - 11238 (+22) од.;
артилерійських систем - 8699 (+15) од.;
РСЗВ - 957 (+1) од.;
засоби ППО - 641 (+2) од.;
літаків - 329 од.;
вертольотів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 од.;
крилаті ракети - 1806 (+1) од.;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 11596 (+21) од.;
спеціальна техніка -1337 (+1) од.
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