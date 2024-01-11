Удар по готелю у Харкові

Через обстріл окупантів готелю у Харкові поранення отримали вже 12 людей. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого.

Про це повідомив у Facebook керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

"В Харкові внаслідок обстрілу рашистами готелю постраждало 12 людей (станом на 7.00). Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині, розказують правду про злочини, скоєні рашистами на українській землі", - розповів Тимошко.

Водночас за даними ДСНС України, кількість поранених вже зросла до 13.

"За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб", - йдеться в повідомленні.

Дані про 13 поранених підтвердили і в Офісі генпрокурора.

"Отримали поранення 13 осіб. Серед них два журналісти турецького медіа - громадянка Туреччини та громадянин Грузії. На даний момент 10 осіб перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці", - зазначили у відомстві.