Удар по готелю у Харкові: кількість поранених зросла [ Редагувати ]
Через обстріл окупантів готелю у Харкові поранення отримали вже 12 людей. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого.
Про це повідомив у Facebook керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
"В Харкові внаслідок обстрілу рашистами готелю постраждало 12 людей (станом на 7.00). Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині, розказують правду про злочини, скоєні рашистами на українській землі", - розповів Тимошко.
Водночас за даними ДСНС України, кількість поранених вже зросла до 13.
"За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб", - йдеться в повідомленні.
Дані про 13 поранених підтвердили і в Офісі генпрокурора.
"Отримали поранення 13 осіб. Серед них два журналісти турецького медіа - громадянка Туреччини та громадянин Грузії. На даний момент 10 осіб перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці", - зазначили у відомстві.
по темі
9 січня пізно ввечері російські окупанти нанесли удари по Харкову
В минулий вівторок, 2 січня, російські збройні сили вчинили атаку на Харків, використовуючи ракету, яку отримали з Північної Кореї
російські військові атакували два населених пункти у Харківській області
Російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території рф
Через ракетний удар по Харкову 2 січня постраждали вже понад 50 людей. Ще одна людина загинула
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ