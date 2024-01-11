Зеленський зустрівся з президентом Естонії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.
Про це повідомив естонський лідер в Twitter (X).
"Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода", - написав Алар Каріс.
Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.
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