Нове озброєння, яке отримає росія, може стати викликом для України. Але поки немає інформацію про передачу Іраном нових дронів та ракет російській армії.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет", - сказав він.

Речник додав, що нічого неочікуваного для України не відбувається, оскільки мова про передачу іранських ракет Росії йшла ще рік тому. Але Ігнат наголосив, що нова зброя ворога може становити нові загрози.

"Нове озброєння, яке постачається, звичайно, носить нові загрози та виклики. Збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такі як Patriot можуть це робити. Тому постачання балістичних ракет - це будуть викликами для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів", - додав речник.

Ігнат вважає, що росіяни продовжать робити ставку на Shahed-136, якими і зараз атакують Україну, оскільки незрозуміло, який може бути темп виробництва нових дронів.