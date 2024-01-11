З Тегерану до Москви прибув новий вантажний літак. Ймовірно, він привіз "Шахеди" або комплектуючі до них.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Станом на вчора було зафіксовано прибуття нового вантажного борту з напрямку Тегерану на Москву. Це може свідчити про продовження поставок як готової продукції, так і запасних частин, з яких росіяни збирають ті баражуючі снаряди на власній території, - заявила Гуменюк.

Вона підкреслила, що допомога росії з боку Ірану триває. Це означає, що можуть бути виготовлені нові дрони для атак України.

Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими, вірогідніше, через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду, - сказала речниця.

Нагадаємо, у вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла, що 9 січня російські війська вперше за довгий час не атакували територію України дронами-камікадзе Shahed. Причиною, зокрема, є й погіршення погодних умов.