Уряд Ізраїлю подовжив дозвіл на перебування громадян України на своїй території до кінця 2024 року.

Про це повідомило Посольства України в Ізраїлі.

Схвалюємо поточне рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на легальне перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року, - йдеться в повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив:

Ми високо цінуємо це рішення. Наші народи разом переживають найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу.

Нагадаємо, на початку липня 2022 року Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував громадян України отримувати візи для в'їзду до Ізраїлю.