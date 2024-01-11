Майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича арештували. Бізнесмена підозрюють у розкраданні фінансів, спрямованих на потреби військових.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Зазначено, що у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки вдома та на роботі бізнесмена, у директорів та офісах підконтрольних йому компаніях.

Було заарештовано нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони припиняє угоди з компаніями, які пов'язані з родиною львівського підприємця Ігоря Гринкевича.