Міністерство оборони США заперечило заяви телеведучого Fox News Джессі Воттерса про те, що співачка Тейлор Свіфт є його агентом.

Таку заяву Воттерс зробив у своєму ток-шоу. Він стверджував, що близько чотирьох років тому підрозділ психологічних операцій Пентагону розробив план перевербування Свіфт на свою сторону.

Це правда. Підрозділ Пентагону з психологічних операцій запропонував НАТО перетворити Тейлор Свіфт на інструмент для боротьби з дезінформацією в інтернеті, - сказав Воттерс.

У коментарі Politico речниця Пентагону Сабріна Сінгх назвала ці заяви "брехнею".

Вона також процитувала слова з популярної пісні Свіфт "Shake It Off", щоб продемонструвати своє ставлення до твердження Воттерса.

Що стосується цієї теорії змови, то ми збираємось викинути її з голови (в оригіналі – shake it off), – сказала речниця Пентагону.

Нагадаємо, американська співачка Тейлор Свіфт стала "Людиною року 2023" за версією журналу TIME.