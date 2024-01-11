У Пентагоні прокоментували чутки про співпрацю із Тейлор Свіфт [ Редагувати ]
Міністерство оборони США заперечило заяви телеведучого Fox News Джессі Воттерса про те, що співачка Тейлор Свіфт є його агентом.
Таку заяву Воттерс зробив у своєму ток-шоу. Він стверджував, що близько чотирьох років тому підрозділ психологічних операцій Пентагону розробив план перевербування Свіфт на свою сторону.
Це правда. Підрозділ Пентагону з психологічних операцій запропонував НАТО перетворити Тейлор Свіфт на інструмент для боротьби з дезінформацією в інтернеті, - сказав Воттерс.
У коментарі Politico речниця Пентагону Сабріна Сінгх назвала ці заяви "брехнею".
Вона також процитувала слова з популярної пісні Свіфт "Shake It Off", щоб продемонструвати своє ставлення до твердження Воттерса.
Що стосується цієї теорії змови, то ми збираємось викинути її з голови (в оригіналі – shake it off), – сказала речниця Пентагону.
Нагадаємо, американська співачка Тейлор Свіфт стала "Людиною року 2023" за версією журналу TIME.
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