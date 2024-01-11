Президент Естонії Алар Каріс заявив, що його країна надасть Україні довгострокову фінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та військового обладнання для посилення обороноздатності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні.

Каріс також заявив, що Естонія має конкретні плани щодо відновлення України після війни. Для цього, за його словами, було б справедливо використовувати заморожені російські активи.

росія хоче завоювати не тільки Україну. Вона кинула виклик усьому демократичному світу, – резюмував Каріс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.