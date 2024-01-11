Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію [ Редагувати ]
Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації.
Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.
За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс заявив, що його країна надасть Україні довгострокову фінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та військового обладнання для посилення обороноздатності України.
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