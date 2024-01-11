У США стратять в'язня за допомогою чистого азоту [ Редагувати ]
У штаті Алабама невдовзі відбудеться страта ув'язненого Кеннета Юджина Сміта за допомогою газу азоту. Це стане першою в США стратою з використанням цього методу, який викликає критику з боку адвокатів Сміта.
Про це пише NBC.
Сміт був засуджений за замовне вбивство дружини проповідника в 1988 році. Він уникав смертного вироку понад 35 років.
Адвокати Сміта стверджують, що страта азотом є негуманною і експериментальною. Вони планують подати апеляцію на рішення суду, яке дозволило провести страту.
Генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл схвалив рішення суду, заявивши, що воно дозволить штату "притягнення Кеннета Сміта до відповідальності за жахливе вбивство на замовлення".
Страта азотом передбачає встановлення на ніс і рот Сміта маски, яка буде подавати йому газ азоту замість повітря. Це призведе до його смерті від нестачі кисню.
Нагадаємо, президент Уганди Йовері Мусевені підписав закон, який передбачає довічне ув'язнення та в деяких випадках смертну кару за одностатеві стосунки.
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