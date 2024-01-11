Зарядні станції — це зручні та потужні пристрої, що здатні підживлювати не лише смартфони, планшети та ноутбуки, але й дрібну побутову техніку. Серед ключових особливостей цих пристроїв — місткі акумулятори від 40 000 мАг, потужність від 150 Вт, наявність розеток змінного струму, можливість під’єднання додаткового джерела живлення тощо. Які моделі зарядних станцій обирають українці — читайте в статті.

Jackery Explorer 500

Сучасні зарядні станції Jackery запропоновано у багатому виборі модифікацій. Так, Explorer 500 має на корпусі 3 порти USB-A для підзарядки комп’ютерної та побутової техніки сумарною потужністю до 500 Вт, автомобільний прикурювач, а також DC5521. Прилад витримує стрибки навантаження до 1 кВт, а ресурс вбудованої батареї становить понад 1000 циклів заряду. З додаткових переваг моделі — можливість підзаряджання від сонячних панелей, а також вбудований світлодіодний ліхтар. Зверніть увагу: в Explorer 500 немає порту USB-C, потрібен хаб.

BLUETTI PowerOak EB3A

Компактна зарядна станція бренду BLUETTI витримує стрибки навантаження до 1200 Вт, а вихідний сигнал має форму правильної синусоїди. Пристрій підтримує бездротову зарядку, оснащений інформативним сенсорним дисплеєм і акумулятором у комбінації «літій-полімер-залізо». На корпусі PowerOak EB3A розташовано 2 порти USB-A, USB-C і вихід на автомобільний прикурювач. Підзарядити батарею станції можна трьома способами: від електромережі, автоприкурювача або сонячних панелей (слід придбати окремо).

EcoFlow DELTA 2

Завдяки 4 вбудованим розеткам, DELTA 2 може одночасно підзаряджати декілька одиниць комп’ютерної та побутової техніки. Для відновлення заряду смартфонів, планшетів та інших сучасних гаджетів передбачено 2 порти USB-A, 2 — USB-A Fast Charge, 2 — USB-C. Потужності станції вистачить для приборкання короткочасних стрибків навантаження до 2,7 кВт. Вага приладу складає 12 кг, для полегшення транспортування є зручні ручки. Зарядну станцію можна живити від автомобільного прикурювача, електромережі або сонячних панелей.