У Чернігівській області російські диверсанти розстріляли цивільне авто.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко у коментарі "Суспільному"

Це сталося 10 січня близько 5 ранку між селами Грем’ячка та Леонівка, які розташовані за пів кілометра від російського кордону.

Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік, який працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів. Начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко повідомив, що наразі тривають розслідування цього інциденту.

Це черговий акт російської агресії проти мирних жителів України.

Нагадаємо, вперше в історії, Нікополь у Дніпропетровській області зазнав атак російських військ, які використовували дрони обладнані камерами для нічного бачення.