Російська ДРГ розстріляла чоловіка в Чернігівській області [ Редагувати ]
У Чернігівській області російські диверсанти розстріляли цивільне авто.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко у коментарі "Суспільному"
Це сталося 10 січня близько 5 ранку між селами Грем’ячка та Леонівка, які розташовані за пів кілометра від російського кордону.
Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік, який працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів. Начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко повідомив, що наразі тривають розслідування цього інциденту.
Це черговий акт російської агресії проти мирних жителів України.
Нагадаємо, вперше в історії, Нікополь у Дніпропетровській області зазнав атак російських військ, які використовували дрони обладнані камерами для нічного бачення.
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