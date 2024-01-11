Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовозобов'язані чоловіки, які виїхали з України під час війни, повинні повернутися до країни і виконати свій обов'язок.

Про це Зеленський сказав на спільній з прем'єркою Естонії Каєю Каллас пресконференції в Таллінні 11 січня повідомляє "ТСН".

Є питання не в українських громадянах, які виїхали саме на початку війни. Виїжджали люди – чоловічої, жіночої статі, різного віку, діти. І це зрозуміло – була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра, всі рятувалися, кордони ми всі відкривали в будь-які держави, щоб люди не давили один одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина – ми відстояли 50% із захопленої території, ми відбили ворога і два роки б'ються наші хлопці, – розповів президент.

Зеленський зазначив, що ці чоловіки можуть виконувати свій обов'язок, воюючи на фронті або сплачуючи податки до бюджету.

Це питання до цих людей, до цих чоловіків – якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Але звичайне людське правило. На одного військового іде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу і це дуже потрібно, – наголосив глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що Україна буде рухатися на фронті, адже простій дозволить росії відновити свою військову міць.