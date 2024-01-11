У Дніпрі правоохоронці успішно схопили чотирьох порушників, які утримували в поневоленні п'ятдесят людей. Інформацію про це надала пресслужба Офісу генерального прокурора.

Мешканці міста організували та активно втілювали нелегальну схему залучення громадян для примусової праці, що порушувало закон.

Учасники групи вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання.

Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування.

Натомість людей заселяли в будинок із неналежними умовами. Змушували їх безоплатно працювати на важких сільськогосподарських і будівельних роботах.

Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв'язку. Якщо завербовані намагалися самостійно покинути місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск і погрожували застосувати силу.

Під час обшуків на території будинку перебувало 50 осіб - їх було звільнено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.

Групі осіб повідомлено про підозру за фактом вербування та переміщення людей з метою трудової експлуатації

Наразі чоловіків затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше ми писали про те, що Зеленський висловився про чоловіків за кордоном.