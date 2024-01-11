У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Риги, столиці Латвії. Інформацію про цю подію надає портал Delfi.

Президент України перебуває в Латвії з офіційним візитом.

Серед планів Зеленського є обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Раніше ми писали про те, що Зеленський висловився про чоловіків за кордоном.