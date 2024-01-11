Зеленський прибув до Латвії [ Редагувати ]
У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Риги, столиці Латвії. Інформацію про цю подію надає портал Delfi.
Президент України перебуває в Латвії з офіційним візитом.
Серед планів Зеленського є обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.
Раніше ми писали про те, що Зеленський висловився про чоловіків за кордоном.
по темі
У середу, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поїхав з робочим візитом до Литви
Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонну розмову з еміром Кувейту, шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом
У четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох нових глав обласної адміністрації
У понеділок, 25 грудня, президент України призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України
У понеділок, 25 грудня, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква сказав, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин