У четвер, 11 січня, поруч із північнокорейським ядерним полігоном зафіксовано землетрус із магнітудою 2,4. Інформацію про це надає Yonhap News Agency.

Як стверджує метеорологічне агентство Південної Кореї, ймовірно, землетрус стався природним шляхом.

Поштовхи було зафіксовано близько за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу.

У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Нагадаємо, 1 січня в Японії стався землетрус силою 7,6 бали. Після цього підземні поштовхи було зафіксовано ще понад 300 разів. Для західного узбережжя країни оголошували загрозу цунамі, яка діяла добу. Станом на вечір 2 січня відомо про 57 загиблих, поранених - понад 100 осіб, 17 із них госпіталізовані у тяжкому стані.