Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського повідомив про те, що ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте українські воїни міцно тримають оборонні рубежі та завдають росіянам значних втрат.

Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп'янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп'янська.

За словами Сирського, завдяки діям наших захисників ворог зазнає значних втрат. Попри це, ворог намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли.

Крім того ворог переміщує з території російської федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

Серебрянське лісництво продовжує залишатися одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.

Також спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "Шторм-Z" та здійснює формування штурмових рот.

У районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець - Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії в напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу".

Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр і відновити втрачене становище в районах каскаду озер на схід від Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

Генерал Сирський заявив, що попри широкомасштабні наступальні дії ворога, наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.

Усі необхідні рішення українські командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів.

Нагадаємо, у ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на село Високе на Херсонщині за допомогою трьох дронів-камікадзе типу Shahed.