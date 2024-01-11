У четвер, 11 січня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив про те, що станом, на сьогодні, в Авдіївці Донецької області досі знаходиться більше ніж тисяча людей. Водночас в Мар'їнській громаді кількість людей перевищує три тисячі. Про це він повідомив у Telegram.

В Авдіївці досі залишаються 1152 людини, у Мар'їнській громаді - 3260.

Глава ОВА наголосив, що щодня поліція і підрозділ "Білий янгол" евакуюють жителів фронтових міст.

Нагадаємо, російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території рф.