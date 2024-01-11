Латвія готує новий комплекс допомоги для України, включаючи гаубиці, боєприпаси та інші необхідні ресурси. Крім того, між країнами було укладено угоду про військове співробітництво, зокрема, стосовно спільного виробництва дронів. Про це повідомив президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як відзначив Рінкевичс, Латвія й надалі продовжить надавати допомогу Україні. Зокрема він проінформував українського колегу щодо нового пакету допомоги, який включатиме:

гаубиці;

боєприпаси;

протитанкову зброю;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв'язку;

екіпірування.

Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках "Рамштайну".

Рінкевичс та Зеленський підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері, у тому ж числі щодо виготовлення дронів, які є важливими для України.

Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років - програма буде концентруватися на Чернігівську область.

Раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до Латвії.