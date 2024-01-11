Що відбувається по той бік кордону: Шевцов розповів про облаштування окупантами мінних полів та укріплень [ Редагувати ]
Генштаб ЗСУ повідомляє, що росіяни облаштовують мінні поля та укріплення. У четвер, 11 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ, штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон" Іван Шевцов розповів про те, що відбувається по той бік кордону, з того, що вони бачать і можуть розповісти.
Це війна, з обох боків облаштовують і мінні поля, і укріплення. Це здійснюємо і ми на державному кордоні, це здійснює і ворог. Тому що лінія фронту у будь-який момент може перекинутись з однієї ділянки на іншу.
"Ніхто не виключає, що ворог знову може вдатися до спроб захопити Харківську область, Тому всі сили ми направляємо на те, щоб забезпечити нашу ділянку так, щоб ворог не міг прорватися, ні живою силою, ні технікою", - додав він.
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