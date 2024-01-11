Повномасштабна війна коригує ринок праці в Україні. На тлі скорочення великого виробництва зростає середній та малий бізнес. І це, бодай частково, але допомагає вирішити проблему безробіття. На що орієнтована державна підтримка? І які умови отримання грантів на відкриття власної справи? Про все - в матеріалі наших кореспондентів з Сумщини.

Ще рік тому цієї приватної школи в Сумах не було. Втім в умовах війни з'явився неабиякий запит від батьків - зазначає директорка.

Дитину залишити вдома, коли немає батьків, і, не дай бог, повітряна тривога, насамперед це дуже страшно.

На створення школи жінка отримала державний грант.

Олександра Гнибіда, директорка приватної школи:

Це допомогло мені оснастити приміщення, це допомогло мені закупити додаткове обладнання, а саме інтерактивні дошки для класів. Тому це було дуже гарною допомогою у відкритті нашої школи.

Також Олександра розуміла - в умовах війни треба у першу чергу подбати про безпеку учнів.

Важливим аспектом функціонування нашої школи під час війни є безпечне середовище, а саме - укриття. - Та це справжня казка, а не укриття! - Тому ми створили ось такі умови, чесно, ми тут проводимо всі шкільні заходи. Якщо тривога, діти спускаються, ми продовжуємо навчання.

Відкриття навчального закладу створило десяток нових робочих місць. І саме за такими проєктами - майбутнє ринку праці, переконані в Сумському центрі зайнятості.

Галина Діхніч, заступник директора Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості:

Основною умовою отримання гранту є створення робочих місць. Через те в минулому році було такими людьми, які створили власний бізнес, або взяли грант на його розвиток, вони створили майже 300 робочих місць для осіб, які шукали роботу. Це значна цифра в нашому часі.

Лілія до великої війни була пакувальницею на цегляному виробництві. Тепер вимушена шукати іншу роботу, нехай навіть тимчасову.

Лілія Чайка, жителька села Верхня Сироватка:

На даний час роботи в Сумах я не можу знайти, я так зрозуміла, т.є за моїм фахом, що я працювала, ну центр зайнятості запропонував по місту, там, де я проживаю, Верхня Сироватка, я вирішила спробувати, чому б і ні, суспільно корисні роботи.

Безробітних у Сумській громаді нині поменшало в рази - зазначають у центрі зайнятості.

Галина Діхніч, заступник директора Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості:

З початком війни, бойових дій люди мігрують, виїжджають, хто за кордон, хто в якісь інші місцевості по території, внутрішньо переміщені, тому залишаються ті люди, які або працюють, або ж ті люди, як або уже нездатні, або є певний шар людей, які і не шукає роботу, тому що вони мають якісь певні види виплат. Особи передпенсійного віку дуже велику частку займають, але зараз це дуже активне населення достатньо таки, люди шукають і працевлаштовуються, і дякувати роботодавцям, шо вони розглядають.

Найбільше на ринку праці Сумщини зараз потрібні медики, юристи, бухгалтери та фахівці робітничих професій. Вакансії є майже в усіх галузях. Зарплатня, яку обіцяють роботодавці, коливається від мінімальної до 20-ти тисяч гривень. Ця жінка - з села Новосуханівка - має фах бухгалтера, але вакансій поруч із домом - наразі нема.

Я живу в районі, не так просто їздить, і знайти роботу, щас молодь не так просто знайти роботу, а нам тим більше. Тем более компʼютерну програму ми ж тоді не вчили, це надо по новой переучуваться, вже возраст 59, стоє вже?

Ані вік, ані емоційне вигорання на попередній роботі не завадили Інні здійснити справжній кар'єрний стрибок. Вчорашня психологиня вирішила заснувати власний ресурсний центр! Допомагає людям, які мають проблеми зі сном, не можуть здолати власні страхи.

Інна Сагер, керівник ресурсного центру:

І в мене ресурси з'явилися, зовсім інший стан, тобто, якщо я там уже думала: "Господи, коли ж той робочий день закінчиться, уже сил нема, уже нічого не хочеться", а зараз я працюю, у мене є енергія і в вихідні, і в робочі дні, я ініціюю, і волонтерська робота, я емоційно поновилась.

З відкриттям ресурсного центру знову ж таки допоміг державний грант на підтримку бізнесу.

Інна Сагер, керівник ресурсного центру:

Дуже було тривожно, страшно, я гуманітарій, мені важко було писати бізнес-план, дуже важко було, але мені допомогли, підтримали в центрі зайнятості.

Фахівці ринку праці наголошують: знайти роботу нині стало легше, ніж на початку великої війни. Активним людям, які не можуть знайти роботу, не боятися для себе гідну вакансію, радять відкривати власну справу. За підтримки держави це зробити - легше.