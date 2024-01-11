У четвер, 11 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів про оперативну ситуацію в Запорізькій області та чи є проблеми з опаленням та електроенергією.

На підконтрольній території фактично все в порядку. Практично на 100% запитано всезагальне опалення, яке є в місті Запоріжжя, по багатоповірках, територіяльним громадам, які біля міста Запоріжжя. В цілому немає перебою з електрикою.

"Навіть ця негода яка була пару днів тому, фактично не принесла великої шкоди для Запорізької області. Наші комунальники і електрики врахували досвід минулого року, весь цей час готувались до опалювального сезону. Фактично на сьогоднішній день всі забезпечені і теплом, і електрикою, і комунікаціями", - додав він.