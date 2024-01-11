Чи є світло та тепло: депутат Запорізької ОДА розповів про ситуацію в області [ Редагувати ]
У четвер, 11 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів про оперативну ситуацію в Запорізькій області та чи є проблеми з опаленням та електроенергією.
На підконтрольній території фактично все в порядку. Практично на 100% запитано всезагальне опалення, яке є в місті Запоріжжя, по багатоповірках, територіяльним громадам, які біля міста Запоріжжя. В цілому немає перебою з електрикою.
"Навіть ця негода яка була пару днів тому, фактично не принесла великої шкоди для Запорізької області. Наші комунальники і електрики врахували досвід минулого року, весь цей час готувались до опалювального сезону. Фактично на сьогоднішній день всі забезпечені і теплом, і електрикою, і комунікаціями", - додав він.
по темі
У пʼятницю, 29 грудня, окупанти атакували Запоріжжя ракетами
У неділю вранці, 24 грудня, тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи
Заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО Єгор Чернєв розповів про нові правки, які очікуються до законопроєкту про мобілізацію.
Іван Шевцов розповів про те, що відбувається по той бік кордону, з того, що вони бачать і можуть розповісти
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках