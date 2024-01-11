У четвер, 11 січня, міністр оборони Рустем Умєров розповів про те, що міністерство вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО Єгор Чернєв розповів про нові правки, які очікуються до законопроєкту про мобілізацію.

Це те, що напрацьовувалось нами за цей тиждень, стаття за статтею. Законопроєкт досить комплексний, вносить зміни до багатьох законів, не тільки до закону про мобілізацію. Досить багато було пропозицій, на декілька сторінок. По основним можу назвати, що ми запропонували не виключати з тих, хто не підлягає мобілізації, інвалідів 3 групи, з цим погодилось Міноборони.

"Ми все ж таки проти, щоб повістки розсилались на електронну пошту, це не можливо відслідкувати. Вони банально можуть потрапити у спам, а людина буде нести відповідальність, що не прийшла до ТЦК. Знову ж, питання щодо обмеження економічних прав, які є неконституційними також мають бути прибранні з законопроєкту", - сказав він.