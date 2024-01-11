Реабілітація за допомогою віртуальної реальності. У Дніпрі медики впроваджують нову методику. Занурюють пацієнтів у віртуальний світ, вгамовують фантомний біль, а потім поліпшують координацію рухів та емоційний стан. Бо ті, хто на війні втратили кінцівки, на спеціальному тренажері - знову отримують ноги та руки. Принаймні подумки.

Як усе відбувається? Детально про технології - в матеріалі Олени Мендалюк.

Олександр занурюється у віртуальний світ. Випробовує на собі тренажер реабілітації рухових порушень і больового синдрому. Торік улітку, під час боїв на Запорізькому напрямку, хлопець втратив ногу. Пройшов лікування. Зараз триває процес реабілітації. Спершу була робота з психологом.

Олександр - військовослужбовець:

Займався із психологом Дарьєй. Не думав, що вона мені допоможе, але виявилося, що так дуже мені допомогла. Потім займався із фізіотерапевтом Микитою.

Потім - за допомогою спеціальних процедур Олександр готувався до протезування, навчався ходити на штучній нозі. Зараз поліпшує навички вже за допомогою цифрових технологій.

Це нова методика, розповідають фахівці. Пацієнт виконує кілька завдань. Ось одне з них - Олександр має за допомогою ноги корегувати висоту польоту пташки.

Завдяки підйому ноги він регулює висоту польоту пташки і в такій ігровій манері він працює зі своєю правою ногою і з балансом завдяки опорній лівій нозі.

Найдовше Олександр затримується у віртуальній кухні - тут він має щось постійно переносити, пересувати, а за бажанням - і розбивати!

Олександр - військовослужбовець:

Там можна побачити себе повноцінним. Тоді розум людини дивиться по-іншому і не дає сигнали на ту втрати пацієнта, на втрачену кінцівку пацієнта, як от в мене нога. Я думаю, що віртуальні очки допоможуть в плані фантомних болей знизити їх.

Заняття триває в середньому 30 хвилин.

Микита Рогожин - старший фізичний терапевт:

Розвивається координація, як Олександр, це дуже важливо. Баланс на його здоровій нозі. По-друге, найголовніше, що впливає на пацієнтів це така психологічна емоційна розгрузка.

У медичному центрі, де впроваджують методику реабілітації із застосуванням віртуальної реальності, допомагають повернутися до життя військовим із абсолютно різними пораненнями.

Микита Жалвін - директор медичного центру:

Це мінно-вибухові травми, осколкові вогнепальні поранення, ампутація кінцівок, опікові травми, травми опорно-рухового апарату будь-якого ступеня важкості, черепно-мозкові травми, інсульти на фоні важких контузій. Пост травматичний стресовий розлад. У нас немає таких діагнозів, з якими б ми не працювали.

Віталій вже вдруге проходить тут реабілітацію. На фронті отримав осколкове поранення, через яке права нога тепер на 7 сантиметрів коротша за ліву. До медцентру прийшов на милицях.

Віталій - військовослужбовець:

Я приходив, в мене нога розгиналась на 170 градусів, а згиналась на 130. Почти не працювала. Тепер результат - згинається (показує), розгинається повністю. Ось які в мене тепер лабутени. Сам робив. Нога коротша просто.

Курс реабілітації може тривати понад місяць, залежно від діагнозу. Нині керівництво медцентру готується підписати договір з Національною службою здоров'я - тоді тут зможуть приймати ще більше поранених.

Микита Жалвін - директор медичного центру:

Сподіваємось отримати контракт і дихати трохи стане легше і допомагати зможемо більше, думаємо як мінімум подвоїти, потроїти річні свої результати ми здатні. У нас зараз укомплектований штат, загалом це 12 фахівців. Наша площа, вона дозволяє і більше, тобто ми можемо працювати двома реабілітаційними командами, ну але це також не впроваджено через брак фінансування.

Після завершення курсу реабілітації Олександр має намір знову продовжувати працювати на перемогу.

Олександр - військовослужбовець:

Хочу далі стати військовим. Хоч мене вже і списали, хочу і далі продовжувати військову службу. До прикладу? Піти у той же самий військкомат працювати.

Не втрачати сил і вірити в себе! Головні поради від тих, хто вже проходить реабілітацію, тим, хто тільки починає лікування. Медицина не стоїть на місці. А відтак, хай би яке важке було поранення, попереду - ще багато років повноцінного життя!

Олександр - військовослужбовець: