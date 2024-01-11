Обстріл Херсонщини: Толоконніков розповів про наслідки [ Редагувати ]
У четвер, 11 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини"на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про оперативну ситуацію на Херсонщині та наслідки обстрілів.
Сьогодні обстрілювали й Херсон, вдарили по приватному сектору, бабуся, яка знаходилась в будинку отримала травму, снаряд зруйнував пів будинку. На щастя, в неї травми не важкі, її ушпиталювали, зараз вона під наглядом лікарів.
"Також сьогодні внаслідок російської агресії постраждав чоловік, який обробляв своє поле, потрапив на невідомий вибуховий предмет. Підірвався трактор. На щастя, він не загинув, але отримав поранення - струс мозку, головну травму. Нагадую, не можна виїжджати на поля, які не перевіряли сапери вибухотехнікою", - сказав він.
І ще Станіслав обстрілювався, там жінка 39 років отримала травму, надана була допомога на місці.
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