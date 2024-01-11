Мобілізація залишається однією з головних тем. Сьогодні народні депутати, після тижня процесуальної роботи та юридичного аналізу нарешті ухвалили рішення: в такому вигляді документ не може бути погоджений. Адже його перша редакція передбачала наділення органів ТЦК над-повноваженнями, можливість мобілізовувати інвалідів третьої групи та збільшення штрафів для тих, кого ТЦК вважає за ухилянтів. Детальніше про законопроєкт та настрої, які ще не ухвалений документ викликав у суспільстві, - в наступному сюжеті.

Черги за документами за кордоном. Черги за документами в Україні. Доки в комітетах Парламенту депутати обговорюють суперечливі та непопулярні законопроєкти про мобілізацію, в мережі майже щоденно зʼявляються відео конфліктів співробітників ТЦК та випадкових пасажирів міського транспорту, як в Одесі.

Деякі громадяни і в країні, і за її межами відреагували....чергами за документами. Зокрема, і через положення, які нібито дозволятимуть співробітникам ТЦК операції з майном ухилянтів, та тих, кого ТЦК ухилянтами вважає. Наприклад, арешт рахунків, анулювання водійських прав та інші юридичні жахи.

Антон Башловка, адвокат:

Дозволяють воєнкомам накладати арешт на майно людей. Ну добре - прийняли, воєнкому дозволили. А яка процедура? Чому не прописано кому можна накладати - кому не можна. Через який час? Яким чином буде система противаг? Бо якщо приймається цей законопроєкт, то в руках ТЦКашників буде сконцентрована просто якась нереальна влада.

Саме через от такі драконівські норми, очікувано, парламентарії зарубили.

Єгор Чернєв, депутат Верховної Ради:

За результатами засідання погоджувальної ради є рішення, що цей законопроєкт повинен бути доопрацьований Міністерством оборони. Як це буде зроблено, є декілька варіантів, але МО повинно відкликати - як ініціатор, або Кабмін як ініціатор цього законопроєкту. Доопрацювати - і переподати новий текст з урахуванням пропозицій, які були напрацьовані в нашому профільному комітеті оборони.

Ось із якими нормами нардепи категорично не погодились. Причому різних політичних сил.

Давид Арахамія, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"):

Ми в Комітеті працювали пʼять діб поспіль, вивчаючи його. Знаєте, що омбудсмен зазначив, що є багато норм, що порушують права людини. Є проблеми в законопроєкті...ну не мало. Ми зустрічалися з військовими і вони всі політсили запевнили, що мобілізація потрібна, щоб поповнювати наші частини. Створювати резерви. Мобілізація потрібна, але в цивілізованому вигляді, а не в цьому. Тому ми його різні політсили - повернули цей законопроєкт.

Роман Костенко, депутат Верховної Ради (фракція "Голос"):

В цьому законопроєкті було багато антиконституційних норм, це треба розуміти. І найкраще, що можна зробити - я з початку це казав, це парламенту показати свою субʼєктність і відправити законопроєкт субʼєкту законодавчої ініціативи. І цього ми добилися - тепер даємо рекомендації. Вони мають все виправити - всі антиконституційні норми - всі ті норми, що не впливають на мобілізацію, але є посиланням в тому числі і влади діючої.

А спікер Верховної Ради наголосив: рішення консолідоване. До речі, під час погоджувальної Ради в парламенті були присутні і Головнокомандувач, і начальник Генерального Штабу, і Міністр оборони.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради:

Є ряд напрацювань та рекомендацій. Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва.

Щодо виправлення законопроєкту, то є ряд конкретних пропозицій від нардепів. Наприклад, стосовно можливість обирати конкретну військову спеціальність. І як переконують парламентарі, в Міноборони це врахують.

Єгор Чернєв, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"):

Тут потрібно робити наголос на рекрутингу. Привести все до цифри та прибрати ТЦК, до яких багато питань, і у нас, і суспільства з вулиць. Уточнювати дані точно можна через цифру, а не хапати людей на вулицях. Садити їх у бус, везти в ТЦК і шось там з ними робити. А більше - підходи рекрутингу. Щоб людина могла обрати ту спеціальність, яка їй підходе. Або в той підрозділ, де вона знає командира, або друзі служать. Міністерство Оборони нас почуло, сподіваємося, це буде відображено в новій версії цього законопроєкту.

Після погоджувальної Ради, Кабінет Міністрів, за даними ЗМІ, зібрався на позачергове засідання.