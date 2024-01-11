Народний артист СРСР Юрій Соломін помер на 89-му році життя. На початку листопада він потрапив до лікарні з інсультом, а виписали його кілька днів тому.

Нервная система - это рабочий орган артиста. Инсульт и инфаркт - наши профессиональные заболевания.

Юрій Соломін дебютував у кіно в 1960 році, серед його найвідоміших кіноробіт: Арсеньєв в оскароносному фільмі "Дерсу Узалу" Акіри Куросави, Павло Кольцов у телефільмі "Ад'ютант його високоповажності", Віталій Славін у багатосерійному детективі "ТАРС уповноважений заявити...". Загалом він зіграв у більш ніж 50 фільмах та серіалах.

До трупи московського Малого театру Соломіна прийняли 1957 року, у 1988-му він став художнім керівником театру. Юрій Соломін викладав у Вищому театральному училищі ім. Щепкіна і був професором кафедри акторської майстерності.

В одному з інтерв'ю Юрій Соломін назвав роль Арсеньєва у "Дерсу Узалу" Куросави головною у своїй долі. Як розповідав актор, японський режисер помітив його в "Ад'ютанті..." і без спроб взяв до картини. У 1976-му кінострічка отримала "Оскар" як найкращий іноземний фільм.

На 1970-і припав розквіт кінокар'єри Соломіна. Актор відзначився у кіноепопеї "Блокада" (1973-1977), драмі "Ходіння по муках" (1977), музичній комедії "Звичайне диво" (1979), двосерійному телефільмі "Кажан" (1979).

За роль полковника Славіна у детективному телесеріалі про боротьбу радянської та американської розвідок "ТАРС уповноважений заявити..." у 1984 року актор отримав премію КДБ СРСР.

Однією зі своїх улюблених кіноролей Юрій Соломін вважав Міклухо-Маклая у стрічці "Берег його життя" (1984), режисером якої він і виступив. Також він зняв такі телефільми, як "Скандальна подія у Брікміллі" (1981), "Спочатку було слово" (1992), "Таємничий ящик" (2003), "Влада пітьми" (2009).

У 1990-х Юрій Соломін практично не знімався у кіно. З 8 вересня 1990 по 15 листопада 1991 року обіймав посаду міністра культури РРФСР, потім до 5 грудня того ж року тимчасово виконував обов'язки глави відомства.

Зі своєю дружиною Ольгою Соломіною актор прожив 62 роки - до її смерті 2019-го. У пари народилася дочка Дарина, яка стала піаністкою.

Його брат Віталій Соломін найбільшу популярність отримав як виконавець ролі доктора Ватсона у радянському телесеріалі про Шерлока Холмса.