Не можна дати росії підготувати контрнаступ - Зеленський [ Редагувати ]
Союзникит та партнери мають допомогти Україні уникнути замороження війни, щоб росія не змогла підготувати "потужний контрнаступ". Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Ризі.
Не дати заморозити конфлікт. Не дати можливості росії підготуватися до потужного контрнаступу, за рік, за два, за три, за п'ять. Не дати їм цього зробити... Не дати росії знову стати потужною.
За словами глави держави, треба закінчити війну до цього. Зеленський зауважив, що у разі заморожування війни санкції з часом почнуть слабшати і з'явиться нова риторика:
А для чого новий санкційний пакет, якщо немає бойових дій?
Зеленський попередив, що росія готується до реваншу, і Україна не допустить цього. Але для перемоги потрібна допомога світу.
Наші цілі - українські, але плани мають збігатися з можливостями наших партнерів.
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