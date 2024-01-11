Під час удару вибуховою хвилею пошкодило зо три десятки багатоквартирних і приватних будинків.

Цього тижня росіяни знову завдали масованого удару по Україні. 8 січня ворог цілив в об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Втім, ворожі ракети зачепили й житлові будинки. Є загиблі та постраждалі. Детальніше про наслідки атаки 8-го січня - далі.

Першими 8 січня вибухи почули жителі міста Новомосковськ на Дніпропетровщині.

Ірина - жителька Новомосковська:

Очень сильно, у нас даже двери открылись в квартире. - Це десь за кілометр, так? - Да. Кілометр-півтора.

На узбіччі тут і досі лежать величезні шматки металу. У багатоповерхівці вибиті вікна - їх закрили деревоплитою. У крамниці поряд - осколком знесло пів даху!

Микола - житель Новомосковська:

Дірка, он насквозь була, бомба сюда прийшла.

Під удар потрапило маршрутне таксі. Машину перекинуло разом із пасажирами. Загалом унаслідок ракетного удару в Новомосковську постраждало понад 2 десятки людей. Нині в лікарні залишаються двоє.

Микола Сердюков, завідувач приймального відділення:

Планується виписка з терапевтичного відділення на завтра. Хворий, який знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні, продовжує проходити курс лікування приблизно до понеділка. Життю даних постраждалих нічого не загрожує. Надається допомога лікарем психологом.

Лариса - жителька Кривого Рогу:

Я чула 8 вибухів.

Під потужним обстрілом був і Кривий Ріг. Російська ракета поцілила у трамвайні колії. Через дорогу, у торговельному центрі знесло частину фасаду.

Олена - жителька Кривого Рогу:

Добре, що ранком дітей немає, попали саме в цю сторону, де дитячі всякі ігрові.

Ще одну ракету російська армія скерувала на Криворізький район - там є жертви.

Євген Ситниченко - голова Криворізької районної військової адміністрації:

У Лозуватській громаді влучання було у приватний будинок, в результаті чого, на превеликий жаль, загинула жінка 62 роки

Внаслідок ворожого удару постраждали інфраструктурні об'єкти на Хмельниччині.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

Є вигоряння на складах, і пошкодження значне продукції, руйнування складів, руйнування вікон і т. д.

Загалом - троє загиблих. У житлових будинках і навчальному закладі - вибиті десятки вікон. Пошкоджені об'єкти приватного бізнесу.

Іван показує, що залишилося від його будинку в місті Зміїв на Харківщині, куди прилетіла ворожа ракета.

Іван Смачелюк, житель Змієва:

Перший вибух - я в хаті був, вискочив на вулицю, глядь, а воно вже поодлітало. А другий вибух - і хату знесли.

Чоловіка витягнули з-під завалів рятувальники. Його сестру в сусідній кімнаті врятувати не вдалося.

Іван Смачелюк, житель Змієва:

Вона в одній комнаті, я в другій. Вона тоже була жива. Це потом уже потолок упав - і її задавило.

Ярослав Боровий, начальник рятувальної частини:

Внаслідок ракетного обстрілу було повністю зруйновано житловий будинок, у якому були люди. Було визволено з-під завалів одну людину, одну виведено, третя людина була під завалами, на жаль, загинула.

Оговтується після ворожих ударів і Запоріжжя. Російські ракети влучили по критичній та цивільній інфраструктурі міста.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

По типам ракет це, ймовірно, було поки що "Іскандер-М" та С-400.

Ну, от виходить, одна людина звідти штовхає, одна - звідси. Ще раз. О, дякую.

Так тепер заходять до свого під'їзду мешканці цієї багатоповерхівки. У будинку потрощило балкони, повибивало шибки.

Олена, жителька Запоріжжя:

Заколотили, звісно, проблему холоду це не вирішує. Принаймні сніг хоча б не летить.

Під час удару вибуховою хвилею пошкодило зо три десятки багатоквартирних і приватних будинків.

Лідія Гвілава, прес-секретарка КП "Запоріжремсервіс":

У тих квартирах, де наразі немає господарів, до яких не було доступу, задіяли автовежу і виконували роботи ззовні. У приватному секторі також закрили розбиті вікна плитами осб і на дахах зробили тимчасовий захист з плівки, адже через ожеледь з міркувань безпеки виконувати покрівельні роботи не можна.

Загалом через ранкову масовану атаку 8-го січня загинули 5-ро людей, близько півсотні - отримали травми.