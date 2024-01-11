Допомогу на мільярди євро, насамперед для зміцнення системи протиповітряної оборони, пообіцяли Україні союзники цього року. Цим питанням опікуватиметься новостворена робоча група в рамках Ради "Україна-НАТО", повідомила представниця України при альянсі Наталія Галібаренко після екстреного засідання в цьому форматі. Більше знають наші кореспонденти.

Україна скликала екстрене засідання Ради у відповідь на масовані обстріли наприкінці року та в перші дні нового. Під час серії нападів на житлові будинки, лікарні та інфраструктуру, від 29 грудня війська російської федерації випустили понад 166 крилатих ракет - підсумували в Інституті вивчення війни. І це без урахування атак дронами.

Деякі з цих ракет були північнокорейського виробництва. Країни альянсу рішуче засудили напади росії та запевнили в подальшій підтримці Києва, розповіла представниця України при НАТО Наталія Галібаренко.

Наталія Галібаренко, представниця України при НАТО:

Всі країни НАТО, без жодних виключень, заявили, що надалі підтримуватимуть Україну, що жодної втоми вони та керівництво їх урядів не відчувають. Всі розуміють, що ця війна надовго, це не буде коротка історія. Тому є розуміння, що допомога має йти безперервно. Серед позитивів - наші союзники відзначили ефективність протиповітряної оборони. За рівнем збиття "шахедів" та крилатих ракет ми говоримо про ефективність понад 80 відсотків. З балістичними ракетами про таку ефективність говорити поки не доводиться, з відомих причин.

Саме засідання відбулося в онлайн форматі і пройшло на рівні послів альянсу. Головував у Раді генеральний секретар Єнс Столтенберг. Україну представляли командувач Повітряних сил Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. Тема номер один - посилення української системи ППО. Багато країн НАТО запланували надати мільярди євро для збільшення військового потенціалу у 2024 році, - йдеться в прес-релізі альянсу. Також у рамках Ради Україна-НАТО створили робочу групу, яка працюватиме над зміцненням протиповітряного захисту в Україні.

Наталія Галібаренко, представниця України при НАТО:

Наступного тижня відбудеться перше засідання цієї робочої групи. Ми хочемо викласти наші пропозиції, та почути пропозиції партнерів. На певному етапі до цієї роботи будуть залучені навіть компанії, які мають передові технології у цій сфері, щоб не був такий собі теоретичний дискурс.

Формат Ради Україна-НАТО створити торік улітку на саміті Північноатлантичного альянсу. Це одна зі складових зближення України та цього військового блоку. Наступного тижня у Брюсселі також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО - уперше в форматі командувачів Збройними силами альянсу.