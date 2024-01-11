У Києві компанія-енергопостачальник Yasno з 29 січня почне відключення електроенергію боржникам. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав про відміну урядом мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню. І додав, що є два типи попереджень про відключення електроенергії, які можуть отримати боржники.

Перше - ми називаємо це повідомлення, коли компанія всіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber та чатах, закінчуючи дзвінками до людей, повідомляє про те, що є борг, будь ласка, сплатіть. Другий тип попередження вже передує безпосередньо відключенню споживача. Щодо попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і людина має час заплатити борги. І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Ці 10 днів – для того, щоб вийти із ситуації та сплатити борг.

У Yasno складатимуть рейтинги боржників - від найвищого за сумою боргу. Тобто насамперед відключення застосовуватимуть до тих громадян, які не платили тривалий час і мають великі суми заборгованості.

Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій - це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше.

Топ-менеджер додав, що якщо сума боргу дуже велика і людина не може її сплатити одразу, варто звернутися до компанії та укласти договір розстрочки з індивідуальним графіком, за яким людина платитиме.

Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує.

Якщо людини немає на території України, то, за словами Сергія Коваленка, вона може сплатити борг за допомогою електронних інструментів.

Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу.

Для того, щоб відновити постачання електроенергії, треба буде сплатити борг, зазначив гендиректор Yasno.

Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання.

Нагадаємо, 29 грудня Кабмін скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення заборгованості та пені за житлово-комунальні послуги для населення.