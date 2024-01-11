Сили оборони України за допомогою далекобійної зброї знищили 26 гелікоптерів і 12 літаків ворога за один день. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Ризі.

Ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи (протиповітряної оборони, про них Зеленський говорив раніше - ред.) і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим.

Цифри, які озвучив глава держави, раніше не повідомлялися. 17 жовтня 2023 року Сили спеціальних операцій повідомили, що напередодні вночі знищили в окупованому Бердянську та Луганську 9 гвинтокрилів різних модифікацій, установки ППО, складу боєприпасів та іншої військової техніки.

Зеленський не уточнив, якою саме зброю ЗСУ знищили таку кількість ворожої авіації, але, ймовірно, йдеться про американські далекобійні ракети ATACMS.

Президент сказав, що Україна застосувала "деяку далекобійну зброю", яку передали союзники.

Американські ЗМІ раніше повідомляли, що США передали Україні два десятки ракет ATACMS з радіусом дії близько 160 км. Ці ракети оснащені касетною бойовою частиною - з 950 суббоєприпасами.

США офіційно не повідомляли про те, що надали Україні далекобійні ракети ATACMS.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.

На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.