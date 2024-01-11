На Дніпропетровщині третю добу триває ліквідація наслідків ракетних ударів, яких ворог завдав 8-го січня [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині третю добу триває ліквідація наслідків ракетних ударів, яких ворог завдав 8-го січня. Нагадаю, внаслідок тієї атаки одна людина загинула, ще 27 були поранені. У Кривому Розі - відновили зруйновані колії швидкісного трамвая, а от у Новомосковську бізнес досі приводить до ладу свої понівечені приміщення. Мовляв, руйнування значні, а допомоги від влади обмаль. Подробиці - далі.
На узбіччі - досі лежать величезні шматки металу. Вибуховою хвилею їх скрутило, наче картон. 8-го січня Новомосковськ зазнав ракетного удару.
Ірина - жителька Новомосковська:
Очень сильно, у нас даже двери открылись в квартире. - Це десь за кілометр, так? - Да. Кілометр-півтора.
Потужна вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках. Їх уже позабивали. А от у крамниці Миколи - осколком знесло половину даху!
Дирка, он насквозь була, бомба сюда прийшла. Оце купили друге, поставили. І все самотужки, в мене просто таких грошей нема. Кришу розірвало. Ми там півкриші заложили. Пішли далі - подивитесь що там осталось.
Микола каже - йому, як приватному підприємцю, безкоштовно будівельних матеріалів на ліквідацію наслідків не дали - нині все ремонтує власним коштом. Комісійний магазин і перукарню довелося тимчасово зачинити.
Микола йде знімати з банкомату пенсію - свою та дружини. Аби вистачило на ремонт.
Микола - приватний підприємець:
Оце получу жінки і свою. Купимо ДСП найму машину, щоб привезли, пригласю своїх робочих. Мужей їхніх, вони мені допоможуть, бо сам нічого не можу зробити. Ну сам, ну один.
Загалом після ворожого ракетного удару 8-го січня у Новомосковську зазнало поранень більш як два десятки людей.
Сергій - житель Новомосковська:
Это трагедия, самая большая которая может быть в вашем поколении. Я свое уже отжил, мне 76 скоро.
Більшість поранених потрапили до лікарні. Досі в медзакладі залишається двоє пацієнтів.
Микола Сердюков, завідувач приймального відділення:
Планується виписка з терапевтичного відділення на завтра. Хворий, який знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні, продовжує проходити курс лікування приблизно до понеділка. Життю даних постраждалих нічого не загрожуєю. Надається допомога лікарем-психологом.
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