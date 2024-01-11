"Я залишуся вдома і нікуди не поїду". Слова, які регулярно чують поліцейські із загону "Білі янголи" від жителів Авдіївки. Щодня правоохоронці вмовляють евакуюватися і вивозять людей з небезпечних місць під постійними обстрілами росіян. Про черговий рейд порятунку розкаже Олена Логінова.

Вчорашній приліт керованої авіабомби, зараз будинок виглядає так. Буквально нещодавно вивозили з цього будинку літню жінку і доньку, якщо вони були в квартирі, то загинули б.

Ось так щодня в Авдіївці - під ворожими обстрілами загін поліцейських "Білі янголи" евакуюють мирних жителів. На цій вулиці з приватними хатинами нещодавно був черговий приліт керованих авіабомб ... Все навколо потрощено. У ледь вцілілому будинку залишилася літня пара.

Так правоохоронці борються так за кожну людину. Але вмовити вдається далеко не всіх. І це найбільша проблема. До тих, хто таки зостався, поліцейські приїжджають майже щодня...

Росіяни нещадно б'ють по житловому сектору Авдіївки. З початку року окупанти вже вбили в місті 4 людей, ще вісьмох - поранили. Втім у місті залишаються понад 1100 жителів, і всі вони - в небезпеці. Тож поліцейські вкотре закликають виїжджати з прифронтових населених пунктів в безпечніші місця. Це єдиний шлях врятувати своє життя...