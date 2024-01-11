Приватбанк запустив власну "банку" під назвою "Конверт" [ Редагувати ]
ПриватБанк запустив у Приват24 "Конверти" - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами, аналогічну "Банці" у Монобанку.
Конверти - дуже зручний фінансовий інструмент, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами. Відкрити свій конверт можна прямо у Приват24 - через меню "Конверти" чи меню "Гаманець".
Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба лише додати до конверта опис збору, зображення та пошерити Конверт в соціальних мережах. Його поповнити можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.
Для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.
При цьому, з Конверта можно витрачати кошти напряму, не переводячи їх на картку - додати конверт в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на Конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.
Як створити "Конверт" у Приват24
- Перейдіть у меню "Конверти - створити Конверт"
- Виберіть або напишіть назву Конверта
- Вкажіть валюту
- Додайте мету збору - суму та дату закінчення (якщо бажаєте)
- Підпишіть заяву на створення Конверта
Державний ПриватБанк - лідер банківського ринку України за кількістю карток (понад 27 млн). Другий - Універсал Банк, на ліцензії якого працює monobank (7,5 млн карток). Саме monobank першим запровадив функцію збирання грошей під назвою "Банка".
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