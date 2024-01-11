Балтійське турне президента розпочалося напередодні. За два дні український лідер відвідав Литву, Естонію та Латвію -- країни, які від самого початку війни є одними з наших найвідданіших європейських партнерів.

Про що говорили та про що домовилися на зустрічах - далі в огляді наших кореспондентів.

Перший цьогоріч закордонний візит, турне країнами Балтії, Володимир Зеленський розпочав з Вільнюса.

Очільник Литви щиро зустрів українського колегу. Програма візиту насичена. Спочатку перемови президентів.

У підсумку підписано спільну заяву про продовження довгострокової військової та фінансової допомоги України. Литва вже виділила мільярд євро на підтримку нашої обороноздатності і обіцяє робити це надалі.

Гітанас Науседа, Президент Литви:

Ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому бронетранспортери, будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості.

Разом з тим, Литва формує коаліцію з розмінування підтримує українську ініціативу щодо глобального саміту миру найближчим часом, допоможе у відбудові інфраструктури. І продовжить лобіювати поступ України до ЄС і НАТО.

Гітанас Науседа, Президент Литви:

Питання вже не в тому, чи стане Україна членом НАТО, а коли Україна стане членом НАТО. Литва надалі активно підтримуватиме Україну щодо членства в Альянсі.

Серед важливих досягнень - домовленості між оборонними відомствами двох країн та меморандуми про наміри щодо співпраці з литовськими виробниками. Спільні проєкти охоплюють виробництво безпілотників, засобів РЕБ, саперного обладнання та впровадження військових інновацій.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто за допомогу, а за спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами - того, що надзвичайно, надзвичайно потрібно на фронті. А також щодо інших напрямків в оборонному виробництві.

Окрім того, український лідер провів перемови з прем'єр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте.

Та виступив перед литовсько-українською громадськістю. Особливо тепло обох президентів зустрічали в Українському центрі.

Друзів не буває багато. Але вони є. Дякую, Литва, що ви в України є! Ну і москалів ми переможемо! аплодисменти.

Далі у маршруті балтійського турне Володимира Зеленського Таллінн.

І знову ціла низка зустрічей та перемов у дружній атмосфері. І знову дружня рука допомоги - до 2027-го Естонія виділить Україні мільярд і двісті мільйонів євро підтримки. Лідер країни наголошує - нині мобілізуватися має уся Європа.

Алар Каріс, президент Естонії:

Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні.

Про це ж розмова і з естонською прем'єркою. Володимир Зеленський подякував Каї Каллас за позицію країни та просування в ЄС ініціативи надати мільйон снарядів для України. Однак наголосив, важливо, щоби її втілення було вчасним.

Володимир Зеленський, президент України:

Тут треба все дотиснути. Треба, щоби всі лідери так працювали, щоби без зайвої бюрократії підписували ці контракти і щоби Україна вчасно отримувала постачання, бо саме війна зараз, не завтра і не через місяць, вона йде сьогодні.

Після зустрічей лідери країн відповіли на запитання преси. Найбільше журналістів цікавить - чи справді Захід підштовхує Україну до мирних перемов і чи можливо Україні теж піде на користь перемир'я? Володимир Зеленський запевняє - це не так.

Володимир Зеленський, президент України:

Дати паузу на полі бою? Ризикнути? Дати два-три роки російській федерації? Ну вона потім може переїхати нас. І слава богу, що все це вирішується в Україні. І тому пауз на користь росії, точно не буде.

І естонський лідер з українським у цьому солідарний.

Алар Каріс, президент Естонії:

Обговорюють це не під час офіційних зустрічей, але обговорюють це в коридорах, для того, щоби проаналізувати настрої людей. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: "мир буде тоді, і ми будемо сидіти за столом переговорів тоді, коли Україна переможе у війні".

Також український президент виступив перед естонським парламентом. Укотре говорив про єдність та потребу спільно посилювати оборонну промисловість усієї Європи. І зустрічали й проводжали Володимира Зеленського оваціями.

З Талліна український президент вирушив до третьої балтійської столиці - Риги.

У Латвії Володимир Зеленський також провів низку зустрічей з керівництвом країни та виступив у парламенті.