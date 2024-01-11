Судні часи в столиці. Наводнення, затоплення, обвали і зупинки транспорту. Експерти кажуть, через халатність комунальників та столичної влади кияни можуть не отримувати якісні комунальні послуги. Чи можна врятувати ситуацію? І яка доля чекає на Київ? Розповість Єлизавета Яковлева.

У Києві одна за одною стаються комунальні аварії!

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради:

Місто, ну, вибачте мене за таке порівняння, почало сипатися. Втомилося все місто - всі його підземні комунікації.

Посадовці кажуть: в усьому винна погода!

Петро Пантєлєєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Збільшення кількості аварій - це реакція на різке похолодання. Температура знижується, знижується температура ґрунту, і все, що в цьому ґрунті знаходиться, має додаткове напруження.

Що чекає киян у майбутньому?

Cтаніслав Дьомін, архітектор-урбаніст:

Ми станемо країною гейзерів. І не тільки з води.

Столичний Поділ. На вулиці Оболонській - потоп.

Через аварію довелося перекрити частину дороги. Рух транспорту ускладнений і досі.

А це - спальний район Борщагівка. Тут прорвало водопровід. Затопило зелену зону, тротуар і частину дороги.

Подолати наслідки аварії комунальникам вдалося лише за добу.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Як бачите, місце прориву труби вже засипали піском та гравієм. Через це частина тротуару перетворилася на суцільне місиво. Але, на щастя, до будинків вода не дістала.

Місцеві кажуть, такі фонтани й потопи тут - не рідкість.

Святослав, житель Києва:

Може, в тєчєніі місяця це вже другий чи третій раз. Цей раз сутки не було води. А в прошлий раз не було води десь 30 часов.

При цьому, каже Святослав, міняти труби комунальники не поспішають.

Святослав, житель Києва:

Латають - ну, як обично. А шо десь не так роблять? Так роблять вєздє, по всьому Києву.

Водночас архітектор-урбаніст Cтаніслав Дьомін наголошує: у Києві більшу частину комунікацій прокладали ще за радянських часів. А тому латати старі труби замість прокладати нові - це шлях внікуди!

Cтаніслав Дьомін, архітектор-урбаніст:

Тобто, більшість мереж, які ми маємо сьогодні в Києві, побудовані ще до "перебудови". Тобто, до незалежності України. Що відбувалося потім? Наступні 30 років інфраструктура просто експлуатувалась, на неї додавалось навантаження. Магістральні мережі не замінювались. Їх термін придатності був приблизно 30 років. Ми будуємо будинки, ми будуємо якісь торгові центри, офісні приміщення, але ми руйнуємо місто.

У Київській міськдержадміністрації кажуть: про те, що труби старі, знають. Але зараз на капітальні ремонти чи заміну комунікацій немає грошей.

Петро Пантєлєєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Місто потребує великих інвестицій для заміни мереж. Ми це практикували до війни, коли 340 кілометрів мереж було замінено. Сьогодні, зрозуміло, пріоритети змістилися. Все ж таки, ми працюємо зараз в режимі реагування і заміни невеликих ділянок труби саме в аварійних ситуаціях.

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко переконаний - кошти є. Просто витрачають їх неефективно.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради:

В муніципальних програмах відсутні заходи щодо покращення або поліпшення вже зношених комунікацій. Ми знаємо, що більше 90 відсотків комунікацій знаходяться в аварійному стані. Якщо ми візьмемо цифру в декілька тисяч кілометрів підземних комунікацій, то щороку місто Київ закладає коштів приблизно на 20-30 кілометрів оновлення підземних комунікацій.

Латати старі труби - не варіант і для Київського метро. Місяць тому через затоплення було перекрито тунель між станціями Либідською та Деміївською. Тоді чиновники заспокоювали - ремонт закінчать за півроку. Нині - прогнози гірші!

Юрій Бахматов, голова Офісу Трансформації:

Ні, не скоро. 2 роки, може 5 років будуть будувати новий тунель в тому місці. Тунель на Деміївській аварійний, і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий. Це експертна думка тих, хто цим займається.

Ремонту потребує перегін між станціями Тараса Шевченка та Почайною. А днями в мережі з'явилися фото з вестибюля станції "Академмістечко". На знімках видно - стеля протікає у кількох місцях. У Метрополітені у відповідь на наш запит заспокоїли - ситуація контрольована, зачиняти станцію не планують.

У процесі тривалої експлуатації станції з'являються місця проникнення ґрунтових вод у споруди. Осередки теч, які виникають, - під постійним наглядом фахівців підприємства та у разі необхідності ліквідовуються під час поточного утримання та поточних ремонтів.

Де тонко - там і рветься, але чому цих тонких місць у Києві так багато? Експерти та депутати переконані - ситуацію ще можна врятувати.

Cтаніслав Дьомін, архітектор-урбаніст:

Просто необхідно запустити процес повноцінної заміни магістральних мереж. Інакше з кожним роком цих форматів стане все більше і більше.

Андрій Вітренко, депутат Київради:

З цим треба абсолютно чітко розбиратися. Необхідно створювати особливу програму по покращенню комунікацій. Бо це може призвести до того, що кияни залишаться без якісних комунальних послуг.

Те, що кияни подекуди вже поступово залишаються без якісних комунальних послуг, доводить випадок у Солом'янському районі. У дворі, де тиждень тому впала ворожа ракета, комунальники вирішили не перевіряти пошкоджені труби та у пошкодженому будинку відновили водопостачання.

Денис, мешканець пошкодженого будинку: