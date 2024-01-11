Баскетбольним вболівальникам дозволили відвідувати спортивні змагання та дивитися матчі з трибун. Про це повідомила Федерації баскетболу України.

Міністерство молоді та спорту України внесло відповідні зміни до Наказу №1587 від 28.05.2022 "Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану" в пункті про безпеку, відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року №133.

Завдяки внесеним змінам глядачі зможуть бути допущені на трибуни спортивних змагань за умови дотримання відповідного безпекового протоколу.

При цьому кожен зал має проходити процедуру допуску до проведення матчів з глядачами. Головним критерієм є наявність бомбосховища у радіусі 500 метрів від місця проведення змагань.

Кількість уболівальників також регулюватиметься індивідуально під кожен зал. Першим баблом з уболівальниками, після великої перерви стане тур у Луцьку 12-14 січня.

Федерація баскетболу України була одним з найбільших лобістів питання повернення вболівальників на трибуни - тричі від імені ФБУ направлялись відповідні листи на ім'я міністра молоді і спорту, а 13 листопада президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся з листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо повернення глядачів на трибуни.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 1 грудня доручив розробити правила щодо повернення вболівальників на трибуни з урахуванням безпеки.