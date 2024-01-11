Знову ворог не пройде. Командування Об'єднаних сил ЗСУ продовжує вдосконалювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні. Не може цьому завадити навіть негода.

Що допомагає будівельникам у роботі - знає Анатолій Журавльов. Він побував у прикордонні Чернігівщини.

Попри мороз і сніг будівельники буквально вгризаються в землю.

Працюють і з технікою, і вручну. Це - Північна операційна зона. Тут продовжується створення потужної системи інженерних загороджень.

Вадим, будівельник:

Все добре триває. Ми обробляємо окопи, щоб вони не обвалювалися, земля, щоб не обвалювалася. Все гаразд, всі дружать, немає ні одної сварки - на цьому об'єкті ще не бачив.

На цій ділянці будівельники риють траншеї та облаштовують оборонні пункти.

Я багато втратив рідних і зараз там брат. Тобто я розумію, як воно там, я там був.

Ростислава повномасштабне вторгнення росії застало на Донеччині, він був діючим військовим. Тепер - після закінчення служби - підвищує обороноздатність Чернігівщини.

Ростислав, будівельник:

Зараз це моя допомога військовим. Не можу там на фронті, але можу тут. Робота триває нормально, в принципі всьо хорошо. Погодні умови - це не помєха.

Створення оборонних рубежів ведеться під контролем військовослужбовців. Коли цивільні будівельники закінчують свою частину роботи, до справи стають бійці інженерних військ.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил:

Наша задача була установити бетонні блоки, очистити його від снігу, щоб воно рівно стояло. Відповідно потрібно для цілісності конструкції. Хорошу роботу хлопці проробили, все відмінно - все подобається.

А ось іще один елемент оборонного рубежу - лінія протитанкових пірамід.

Анатолій, будівельник:

Щас ставимо "зуби" і натягуємо проволоку-колючку, яговицю натягуємо, укрєпляємо її проволокою-в'язальницею, закріплюємо, щоб було чьотко. Обов'язково в любу погоду, тому що ми знаємо, що нашим хлопцям потрібно допомагати.

Тут також буде робота для військових.

Сергій Наєв, Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ:

В подальшому це ще буде заміновано - після того, як цивільні люди підуть звідси. Це все необхідно для того, щоби створювати одну зі смуг невибухового, а в подальшому, коли вони будуть підсилені мінами - вибухового типу.

Командування Об'єднаних сил ЗСУ вирішили проінспектувати хід робіт.

За даними командування, у Північній операційній зоні протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг збільшено на понад 60 відсотків.

Сергій Наєв, Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ:

Прикордоння Чернігівщини - обстановка контрольована. Ніяких наступальних угруповань ворогом не створено. Але ворог здійснює обстріли з артилерії та мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. А також запускає у небо ворожі ударні дрони. Сили оборони діють на упередження та відповідають адекватно. На ці об'єкти в подальшому в разі зростання загрози будуть готові прибути додаткові бригади, які займуть підготовлені позиції.

На цій ділянці підрядник пообіцяв завершити роботи протягом місяця.

Володимир Булавка, директор фірми-підрядника:

Тута скажемо так - немає отдиха. Дощ, грязь, мороз, а робить то надо. І люди на це ідуть кріпко і відповідально, переживають. Нас консультують, подсказують, розказують - як робить висоту. Сьогодні тут благодаря трошечки морозу протряхло, що ми можемо десь технікой обратно подкопать.

Самі ж будівельники наголошують: попри напружений ритм роботи та нелегкі умови - готові до подальшої праці. Адже росіян на Чернігівщині бачити не хочуть.

Анатолій, будівельник: