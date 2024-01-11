Командування Об'єднаних сил ЗСУ продовжує вдосконалювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні [ Редагувати ]
Знову ворог не пройде. Командування Об'єднаних сил ЗСУ продовжує вдосконалювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні. Не може цьому завадити навіть негода.
Що допомагає будівельникам у роботі - знає Анатолій Журавльов. Він побував у прикордонні Чернігівщини.
Попри мороз і сніг будівельники буквально вгризаються в землю.
Працюють і з технікою, і вручну. Це - Північна операційна зона. Тут продовжується створення потужної системи інженерних загороджень.
Вадим, будівельник:
Все добре триває. Ми обробляємо окопи, щоб вони не обвалювалися, земля, щоб не обвалювалася. Все гаразд, всі дружать, немає ні одної сварки - на цьому об'єкті ще не бачив.
На цій ділянці будівельники риють траншеї та облаштовують оборонні пункти.
Я багато втратив рідних і зараз там брат. Тобто я розумію, як воно там, я там був.
Ростислава повномасштабне вторгнення росії застало на Донеччині, він був діючим військовим. Тепер - після закінчення служби - підвищує обороноздатність Чернігівщини.
Ростислав, будівельник:
Зараз це моя допомога військовим. Не можу там на фронті, але можу тут. Робота триває нормально, в принципі всьо хорошо. Погодні умови - це не помєха.
Створення оборонних рубежів ведеться під контролем військовослужбовців. Коли цивільні будівельники закінчують свою частину роботи, до справи стають бійці інженерних військ.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил:
Наша задача була установити бетонні блоки, очистити його від снігу, щоб воно рівно стояло. Відповідно потрібно для цілісності конструкції. Хорошу роботу хлопці проробили, все відмінно - все подобається.
А ось іще один елемент оборонного рубежу - лінія протитанкових пірамід.
Анатолій, будівельник:
Щас ставимо "зуби" і натягуємо проволоку-колючку, яговицю натягуємо, укрєпляємо її проволокою-в'язальницею, закріплюємо, щоб було чьотко. Обов'язково в любу погоду, тому що ми знаємо, що нашим хлопцям потрібно допомагати.
Тут також буде робота для військових.
Сергій Наєв, Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ:
В подальшому це ще буде заміновано - після того, як цивільні люди підуть звідси. Це все необхідно для того, щоби створювати одну зі смуг невибухового, а в подальшому, коли вони будуть підсилені мінами - вибухового типу.
Командування Об'єднаних сил ЗСУ вирішили проінспектувати хід робіт.
За даними командування, у Північній операційній зоні протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг збільшено на понад 60 відсотків.
Сергій Наєв, Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ:
Прикордоння Чернігівщини - обстановка контрольована. Ніяких наступальних угруповань ворогом не створено. Але ворог здійснює обстріли з артилерії та мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. А також запускає у небо ворожі ударні дрони. Сили оборони діють на упередження та відповідають адекватно. На ці об'єкти в подальшому в разі зростання загрози будуть готові прибути додаткові бригади, які займуть підготовлені позиції.
На цій ділянці підрядник пообіцяв завершити роботи протягом місяця.
Володимир Булавка, директор фірми-підрядника:
Тута скажемо так - немає отдиха. Дощ, грязь, мороз, а робить то надо. І люди на це ідуть кріпко і відповідально, переживають. Нас консультують, подсказують, розказують - як робить висоту. Сьогодні тут благодаря трошечки морозу протряхло, що ми можемо десь технікой обратно подкопать.
Самі ж будівельники наголошують: попри напружений ритм роботи та нелегкі умови - готові до подальшої праці. Адже росіян на Чернігівщині бачити не хочуть.
Анатолій, будівельник:
Поруч не прилітало, але було чутно і свист і все на світі. Все воно дає і на психіку трохи. Надо робить, як ніяк. Вони нам не потрібні ці окупанти.
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