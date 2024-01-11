Механізоване розмінування в рази швидше за ручне - кажуть піротехніки.

На Херсонщині мають намір збільшити кількість піротехніків. Нині на деокупованій території області працюють понад 800 фахівців. Втім лише близько чверті площ, що звільнені від ворога, наразі розміновано. До розчищення території посадовці мають намір залучити військових, правоохоронців та сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Це село на Херсонщині наші захисники звільнили ще позаторік. Будинки тут зруйновані, все навколо засмічено вибухонебезпечними предметами. Але люди, що на початку великої війни евакуювалися, - вже повертаються.

Максим Журенко - піротехнік групи механізованого розмінування:

Просять багато, щоб саме коло їхніх будинків попрацювали. Постійно підходять, але ми працюємо за планом.

Нині в Херсонській області працює піротехнічна група з Миколаївщини. Фахівці застосовують роботизовану техніку.

Юрій Ваулін - піротехнік групи механізованого розмінування:

Працюємо на механізованій машині MV10. Велика машина. Важка. Витримує будь-які види мін. Знаходимо багато. Машина потрапляє глибоко у ґрунт. Є можливість виявити те, що під землею.

Піротехніки кажуть: машина просто перемелює смертельне залізяччя, яке залишили окупанти. При цьому керувати нею можна на відстані.

Сергій Іскра - начальник відділення піротехнічних робіт:

Перевага роботи машини механізованого розмінування в першу чергу - безпека особового складу. Розмінування проводить машина, особовий склад на безпечній відстані. У випадку підрива, особовий склад цілий здоровий.

Максим уже місяць працює оператором машини. Каже, це найкраща техніка серед усієї, якою він керував.

Максим Журенко - піротехнік групи механізованого розмінування:

MV10 - універсальний апарат. Якщо MV4 - більш вразлива до протитанкових мін, то ця машина витримала - на моїх очах відбувся вибух протитанкової міни. Ми досить швидко виправили.

Механізоване розмінування в рази швидше за ручне - кажуть піротехніки. Значно безпечніше та ефективніше.

Максим Журенко - піротехнік групи механізованого розмінування:

З'являється великий процент впевненості в виконаній роботі. Насамперед людей, які зможуть тут жити.

Городи, подвір'я, поля. За 4 тижні роботи група піротехніків із Миколаївщини обстежила в цьому селі понад 60 тисяч квадратних метрів території. А це - запорука безпеки для селян, що вже вирішили повернутися додому.