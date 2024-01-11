Росіяни змінили свою тактику в Чорному морі і посилено мінують українські територіальні води, намагаючись перерізати транспортний коридор, яким вивозиться сільськогосподарська продукція з України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький.

"Путіну аж кортить, треба щось робити. А що вони можуть робити? Вийти надводними кораблями вони не можуть, не північно-західна частина акваторії, яка прострілюється і контролюється нами. Залишається мінувати. Підводний човен не може, бо так мілководдя.

Залишається авіація. Останній Су-24, який збили біля острова Зміїний у грудні - летів туди ставити міни. І судно, яке підірвалося 28 грудня саме в тому районі і викинулося на берег, свідчить про те, що вони намагаються заблокувати гирло Дунаю. А це небезпека економічним зв'язкам цілої Європи.

Бо Дунай - це "сонна артерія", яка живить Європу. І це небезпека не лише для нас, а й для Румунії, яка має найдовший кордон по Дунаю. А на Чорному морі це Болгарія та Туреччина. Бо наш транспортний коридор іде водами цих країн. І міни становлять небезпеку", - розповів Заблоцький.

Днями Румунія, Туреччина та Болгарія підписали угоду про створення групи під назвою MCM Black Sea з розмінування у їхніх територіальних водах у Чорному морі.

"Створена мінна група, до якої входитиме щонайменше по одному кораблю з кожної країни. яка буде по черзі керуватись адміралами і командувачами з цих країн. Це буде натівська група. І за необхідності буде мати змогу залучати постійну мінно-тральну групу НАТО, яка чергує в Середземному морі. Це група з шести мінних тральників новітніх, які зайдуть в Чорне море на деякий час для допомоги цій групі.

Небезпека дуже серйозна і не про все повідомляє преса. Торік навіть мінний тральник румунській підірвався на міні біля Констанци, - ", - розповів експерт Defense Express.