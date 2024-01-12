Десятки населених пунктів на Запоріжжі залишаються без світла через постійні обстріли росіян. Нині область розробляє план відновлення енергопостачання. Про це сьогодні йшлося під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком. Говорили не лише про відновлення мереж, а й про захист енергооб'єктів. Подробиці - в нашому матеріалі.

Трансформаторні підстанції, метри ізольованого дроту та олива. Нещодавно Запорізька область отримала від міжнародних партнерів обладнання, що допоможе хоча б частково повернути світло у домівки людей на прифронтових територіях.

Михайло Гаврилов, генеральний директор ПАТ "Запоріжжяобленерго":

У нас є декілька підстанцій, які зараз, на жаль, пошкоджені внаслідок обстрілів, вони будуть відновленні завдяки цього обладнання в тому числі і оливи, яка у нас є для використання високовольтного обладнання, тобто. Ну, я думаю, що це дуже важливо для нас

Таку допомогу регіони отримують з гуманітарного енергетичного хабу. Або ж Україна закуповує необхідне устаткування за кошти фонду енергетичної підтримки, який створено майже два роки тому.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ця допомога, вона йде постійно і дуже важливо, ми якраз говорили, що це те, що допомога якнайшвидше відновлювати постачання електроенергії для наших споживачів. Це для всіх регіонів, тобто для всіх компаній, як для компаній, які займаються розподілом передачею електроенергії, так і для генерації.

Нині через щоденні обстріли на прифронтових територіях області без світла живуть тисячі людей. Частину населених пунктів неможливо заживити, бо магістралі знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А подекуди енергетики просто не можуть дістатися до мереж через постійні ворожі удари.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

У нас внаслідок руйнувань на сьогоднішній день на підконтрольній території області знаходяться 63 населених пункти, які незабезпечені електропостачанням. В середньому десь близько 6 тисяч осіб. Працюємо над цим питанням, точніше, щоб фахівці якомога швидше відновили роботу

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

На жаль, погодні умови окрім війни роблять теж додають нам складнощів в роботі, але дуже важливо це безумовно оперативність, це швидкість відновлення. Друге питання, це захист і захист з точки зору як магістральних ліній, так і локальних, так і генерації, яка є на території Запорізької області.

Енергетиків, які попри постійні обстріли, виїжджають ліквідувати наслідки ворожих ударів і повертають світло у домівки людей, відзначили нагородами та подяками від Міненерго.