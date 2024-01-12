Білий дім підтримав законопроект, який дає змогу передавати заморожені російські активи на допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на повідомлення Ради національної безпеки США комітету з міжнародних відносин Сенату та співрозмовників у Конгресі та адміністрації президента Джо Байдена.

Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів на користь України.

Обговорення передачі російських активів Україні заплановано на саміті G7 незадовго до другої річниці початку повномасштабної війни.

У Конгресі США вважають, що заморожені російські кошти можуть бути використані як додаткова фінансова допомога Україні, однак законопроект мають узгодити лідери сенатського комітету та Палати представників.

Довгий процес реалізації ініціативи пов'язаний з побоюваннями європейських країн, зокрема Німеччини та Франції, а також Європейського центробанку, що передача російських активів призведе до ескалації конфлікту. Також серед ризиків ухвалення законопроекту називають можливе порушення стабільності долара.

У жовтні The Washington Post писала, що високопосадовці стали активніше закликати західні країни використовувати заморожені активи ЦБ рф для допомоги Україні.

Для обговорення можливості використання заморожених активів ЦБ рф у Євросоюзі створили спеціальну робочу групу. За інформацією Bloomberg, вона не знайшла законних підстав для конфіскації цих активів.

Після цього робоча група зосередилася на вивченні інших варіантів тимчасового використання російських активів, один із яких передбачає реінвестування цих коштів з метою отримання прибутку, який потім можна буде спрямувати на відновлення України.

Питання конфіскації російських активів обговорюється на тлі того, що США та Євросоюз не можуть узгодити нові пакети допомоги. Палата представників Конгресу США продовжує блокувати законопроект, який, серед іншого, включає допомогу Україні на $61 млрд. У Євросоюзі Угорщина блокує виділення Києву 50 млрд євро.

6 січня президент України Володимир Зеленський закликав союзників прискорити передачу заморожених російських активів. Наприкінці минулого року США та Європа не змогли погодити надання Україні фінансової допомоги.