Війська США та Великої Британії завдають ударів по об'єктах, пов'язаних з хуситами в Ємені. У Сані, столиці Ємену, лунають потужні вибухи. Атаковано міжнародний аеропорт у місті Ходейді, а також об'єкти у містах Саада та Дхамар.

​Пентагон підтвердив удари по Ємену. Там стверджують, що атакували понад десять цілей на території країни. Цілями союзників у Ємену стали радіолокаційні системи, місця зберігання та запуску дронів, балістичних та крилатих ракет, повідомляє CNN. Наразі удари припинені, але можуть поновитися.

До узбережжя Ємену прибув американський авіаносець USS Dwight D. Eisenhower, союзники завдають ударів з допомогою авіації, субмарин та кораблів. CNN передає, що США використовували, зокрема, крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

США та Британія проводять скоординовану атаку на позиції хуситів після того, як наприкінці 2023 року в Червоному морі почастішали напади на міжнародні судна. Це сталося на тлі війни між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС.

Єменські хусити атакують судна, які вони пов'язують з Ізраїлем. На тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом вони фактично паралізували торговельні шляхи в Червоному морі, захоплюючи судна, пов'язані з Ізраїлем.

Угруповання хуситів вважається іранським "проксі", тобто діє за вказівкою Тегерана проти його противників у регіоні, зокрема Саудівської Аравії. Reuters уточнює, що США завдають ударів по хуситах у Ємені вперше з 2016 року.

На тлі початку нової війни на Аравійському півострові ціни на нафту зросли вже на 2,5%.

Червоне море є найкоротшим водним шляхом, що з'єднує Азію та Європу через Суецький канал. Через Суецький канал проходить 12% світового потоку вантажних перевезень, він відіграє ключову роль у постачанні Європи близькосхідною нафтою. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії - на два тижні довше та значно дорожче.