Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені [ Редагувати ]
Президент США, Джо Байден, засвідчив реалізацію стратегічного плану вирішальних дій проти об'єктів хуситів у Ємені. Інформацію про це надала прес-служба Білого дому.
Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом із Сполученим Королівством та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусіти, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу.
За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.
Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства.
Президент США також додав, що відповідь міжнародного співтовариства на ці атаки була єдиною і рішучою.
Минулого місяця Сполучені Штати розпочали операцію "Зберігач процвітання" - коаліцію з понад 20 країн, які взяли на себе зобов'язання захищати міжнародне судноплавство і стримувати атаки в Червоному морі. Сьогоднішня оборонна акція пішла за широкою дипломатичною кампанією та кампанією.
Він наголосив, що ці удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та партнери не зазнають нападів та не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.
Я без вагань призначатиму подальші заходи щодо захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно.
Раніше військові Великої Британії та США відбили наймасштабнішу атаку єменських хуситів, яких підтримує Іран. Це сталося у Червоному морі.
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