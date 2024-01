Збройні формування Великобританії та Сполучених Штатів завдали стратегічних ударів проти хуситів, отримуючи активну підтримку від Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів. Рішення отримало визнання від урядів Данії, Німеччини, Нової Зеландії і Південної Кореї. Інформацію для цього тексту було взято з різних джерел, включаючи звіти Sky News, офіційні твіти міністра оборони Великобританії Ріші Сунака та матеріали Центрального командування Збройних Сил США.

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.

Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF