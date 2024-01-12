Збройні формування Великобританії та Сполучених Штатів завдали стратегічних ударів проти хуситів, отримуючи активну підтримку від Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів. Рішення отримало визнання від урядів Данії, Німеччини, Нової Зеландії і Південної Кореї. Інформацію для цього тексту було взято з різних джерел, включаючи звіти Sky News, офіційні твіти міністра оборони Великобританії Ріші Сунака та матеріали Центрального командування Збройних Сил США.

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі.

Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024

Удари завдавалися одразу по кільком містам із застосуванням морського та авіаційного озброєння.

Сполучені Штати та Британія завдали серії авіаударів по центрах зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені.

У мережі з'явилося відео пожежі після завдання удару по хуситах.

Реакція світу

Вісім країн, які підтримали рішення Великобританії та США, випустили спільну заяву.

Вибухи були здійснені відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, відповідно до Статуту ООН.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що хусіти загрожували британським та іншим судам і порушували торгівлю. Через це зросла ціна на сировинні товари.

Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. В останні місяці вони здійснили серію небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним судам, що спричинило серйозні порушення життєво важливого торгівлі. призвело до зростання цін на сировинні товари.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ударів у Ємені було завдано по ракетних об'єктах та радарах хуситів:

Сьогоднішні удари були завдані об'єктами, пов'язаними з безпілотними літальними апаратами хуситів, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами та засобами повітряного спостереження.

Президент США Джо Байден сказав, що ці удари по хуситах – відповідь на їхні безпрецедентні атаки на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи застосування протикорабельних балістичних ракет.

Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства.

Раніше Байден підтвердив удари по хуситах в Ємені.