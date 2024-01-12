У тимчасово окупованому Маріуполі чути вибухи [ Редагувати ]
У пʼятницю, 12 січня, жителі Маріуполя, що тимчасово знаходиться під окупацією в Донецькій області, повідомляють про звуки вибухів. Про це йдеться у Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, звуки вибухів чути у всіх районах міста.
Маріуполь. Гучно. Усі райони міста. Деталі з'ясовуємо.
російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення росії до України. З того часу місто стало важливим перевалочним пунктом для російських військ, через який вони переправляють зброю, техніку та солдатів на передову.
Нагадаємо, що з російського полону повернули 230 воїнів і цивільних.
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