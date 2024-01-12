Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, втрати росії в ході конфлікту в Україні сягнули 840 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 368 460 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.​

Зокрема, Збройні Сили України успішно знищили 10 танків, 11 артилерійських систем і 16 бойових броньованих машин, що вказує на ефективне ведення оборонних операцій та здатність завдавати серйозних втрат противнику.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 368460 (+840) осіб ліквідовано;

танків - 6060 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11254 (+16) од.;

артилерійських систем - 8710 (+11) од.;

РСЗВ - 957 од.;

засоби ППО - 642 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1) од.;

крилаті ракети - 1806 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од.;

спеціальна техніка -1339 (+2) од.

Раніше Сили оборони України за допомогою далекобійної зброї знищили 26 гелікоптерів і 12 літаків ворога за один день.