Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, втрати росії в ході конфлікту в Україні сягнули 840 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 368 460 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Зокрема, Збройні Сили України успішно знищили 10 танків, 11 артилерійських систем і 16 бойових броньованих машин, що вказує на ефективне ведення оборонних операцій та здатність завдавати серйозних втрат противнику.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 368460 (+840) осіб ліквідовано;
- танків - 6060 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 11254 (+16) од.;
- артилерійських систем - 8710 (+11) од.;
- РСЗВ - 957 од.;
- засоби ППО - 642 (+1) од.;
- літаків - 329 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1) од.;
- крилаті ракети - 1806 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од.;
- спеціальна техніка -1339 (+2) од.
Раніше Сили оборони України за допомогою далекобійної зброї знищили 26 гелікоптерів і 12 літаків ворога за один день.
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